Foligno, va a sbattere contro auto in sosta e poi si qualifica come poliziotta. Tutto falso: denunciata

Con la sua auto, era finita contro un veicolo in sosta. Nulla che non si potesse risolvere con un Cid, solo che la conducente ‘sbadata’ si è qualificata con la controparte – un’altra donna – come poliziotta, minacciandola che se avesse chiamato le forze dell’ordine, le «avrebbe creato problemi». Dopodiché è ripartita in gran fretta dal luogo dell’incidente, senza lasciare le proprie generalità. A quel punto la signora danneggiata si è rivolta alla polizia di Stato – il fatto è accaduto circa una settimana fa a Foligno – che, nel giro di pochi giorni, ha accertato che la conducente non aveva nulla a che fare con le forze dell’ordine. Per questo, oltre a rispondere dei danni causati, è stata denunciata alla procura di Spoleto per tentata estorsione.

