Frontale fra due auto con 5 feriti. Positivi i conducenti: lei alle droghe, lui all’alcol

Due denunce a piede libero e immediato ritiro della patente. Sono finiti nei guai una 40enne di origini sudamericane ed un 21enne italiano che, nella serata di sabato, erano alla guida rispettivamente di una Lancia Y e di una Volkswagen Polo che si sono scontrate frontalmente ad Allerona, lungo la Sp49. Cinque in totale i feriti lievi, tre dei quali erano a bordo dell’auto condotta dal giovane. Sono stati tutti trasportati all’ospedale di Orvieto per gli accertamenti del caso. Sul posto per la ricostruzione della dinamica ed i rilievi si sono portati i carabinieri dei comandi stazione di Castel Giorgio e Castel Viscardo. «Presso la struttura sanitaria – spiega l’Arma – entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad analisi per accertarne le condizioni psicofisiche, risultando la donna positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti ed il giovane all’alcol».

Condividi questo articolo su