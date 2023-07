Giovane di Terni si mette a dormire lungo la Flaminia di notte: soccorsa ad Ancona

Un curioso episodio ha coinvolto una 30enne originaria di Terni nella tarda serata di sabato in territorio marchigiano. La giovane era diretta alla stazione di Ancona a piedi per poi prendere il treno e andare a Lecce, poi la decisione: si è distesa sul ciglio della strada lungo la Flaminia per dormire. Fortunatamente alcuni automobilisti si sono accorti della sua presenza a terra e hanno contattato l’Arma, quindi l’arrivo degli operatori sanitari della Croce Gialla ed i primi soccorsi. La sua nottata è proseguita in ospedale alle Torrette per una visita precauzionale.

