Giove, vie e piazze dove la mascherina è obbligatoria

Come Perugia, anche Giove – come già zona rossa – decide di procedere con una propria ordinanza che indica piazze e vie dove è obbligatorio indossare la mascherina dalle ore 18 alle 6, fatto salvo che tale imposizione – dettata dal ministero della Sanità e raccolta dalla stessa Regione Umbria – è relativa ad ogni luogo dove vi sia possibilità di assembramenti spontanei o occasionali. Ma nelle vie/piazze indicate, l’obbligo – sancito dal sindaco Alvaro Parca – è perentorio proprio per le caretteristiche e il normale sovraffollamento che li distingue.

Dove

A Giove la mascherina dovrà essere indossata obbligatoriamente, dalle 18 alle 6, in piazza XXIV Maggio, piazza Trento e Trieste, piazzale Tommaso Santini, parco pubblico Il Boschetto, piazzale Falcone e Borsellino (Belvedere), largo 100 Tramonti, area impianti sportivi ‘Terzo Pimpolari’, via Armando Diaz e via Roma. Obbligo che vige fino al prossimo 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni.

GIOVE – LEGGI L’ORDINANZA DEL SINDACO