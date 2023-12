Gira in auto con patente revocata e 42 chili di rame: 38enne denunciato

Una scoperta particolare e curiosa da parte degli agenti della polizia di Stato di Città di Castello. Con tanto di denuncia a carico di un 38enne di origine straniera: è stato trovato in possesso di grondaie in rame per un peso totale di 42 chili dopo la perquisizione personale e veicolare in seguito ad un controllo. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni in merito e, una volta accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso, è stato denunciato per ricettazione. Non solo. Era alla guida di un’auto con patente revocata e ora è scattato il fermo amministrativo.

