Giuseppe Marsili porta Gubbio e il ‘Mazzatinti’ in alto grazie al greco

Il greco non è in fondo quella materia ostica e antipatica. C’è chi ama studiarlo e ne diventa anche un’eccellenza. Come riporta VivoGubbio, Giuseppe Marsili, studente della classe 4ALC dell’indirizzo classico del polo liceale ‘Giuseppe Mazzatinti’ di Gubbio, ha raggiunto la finale nazionale dei campionati di lingue e civiltà classiche – sezione lingua greca.

La gara

Il pass per la finale l’ha strappato lo scorso 30 marzo nella sezione lingua greca ai campionati di lingue e civiltà classiche, quelli che una volta si chiamavano ‘olimpiadi’. Il prossimo 4 maggio gareggerà per il titolo di campione nazionale. I campionati di lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria. La competizione è inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito. Soddisfazione viene espressa dalla dirigente scolastica Maria Marinangeli: «Giuseppe ha raggiunto un risultato straordinario – afferma -. È un ragazzo in gamba e preparato con una gran passione per le lingue classiche. Ciò a dimostrazione che lo studio dei classici è uno studio vivo e vivace. Sono felice per Giuseppe ed orgogliosa dei docenti che lavorano con autentica passione nel nostro liceo». Si aggiungono l’orgoglio e la soddisfazione dall’insegnante di latino e greco dello studente, professoressa Daniela Giacometti, e da tutti i docenti del liceo classico ‘Mazzatinti’.