Gli rubano l’auto mentre prende il caffè al bar. Denunciato 34enne

Ha parcheggiato in centro ed è andato a prendersi un caffè al bar. Questione di pochi minuti. Nel contempo gli hanno rubato l’auto: i carabinieri hanno denunciato un cittadino 34enne extracomunitario per il furto in seguito alle indagini.

Il blitz

La vittima si è accorto che l’auto era sparita e ha subito contattato i militari della stazione di Valfabbrica: le forze dell’ordine ci hanno messo poco a individuare il responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza. «Nei filmati si nota un uomo, travisato con cappello e mascherina, armeggiare – specifica l’Arma – nei pressi della macchina il quale, dopo aver aperto lo sportello è salito a bordo ed ha avviato il motore partendo in direzione Perugia». Si trattava del 34enne, già in passato protagonista di un furto auto nel territorio di Valfabbrica. C’è la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica. Il veicolo è stato poi ritrovato a Passignano sul Trasimeno.