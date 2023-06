Glocal Economic Forum ESG89: a Norcia la due giorni di evento su sostenibilità e resilienza

Sostenibilità, resilienza, heritage culturale. Sono queste le coordinate concettuali che guideranno il Glocal Economic Forum, organizzato da ESG89, in programma a Norcia il 22 e il 23 giugno prossimi. «Come noto – spiegano gli organizzatori – questo momento storico, segnato in primo luogo dalla pandemia Covid-19, da disastri ambientali e dall’esacerbarsi di violenze e conflitti, ha generato un diffuso clima di pessimismo. Dal territorio al mondo, è in corso un dissesto continuo di piani e certezze che interessa tanto il piano locale quanto quello globale. In tale contesto, i temi di sostenibilità, resilienza e heritage culturale acquisiscono rilevanza strategica».

I temi dell’evento

Giunto alla sua quarta edizione, il Forum intende imporsi come «un ampio momento di confronto dai confini allargati, tenendo fisso lo sguardo su un futuro controverso, da scoprire e da esplorare con consapevolezza. Cinquanta relatori e più di duecento ospiti provenienti da tutta Italia si ritroveranno per confrontarsi, dibattere e condividere riflessioni e strategie. Nella due giorni di speech si avvicenderanno sul palco e nel main forum esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale. In particolar modo, verranno approfonditi i temi della ricostruzione sostenibile e della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo sport e il turismo. Tracciando una linea continua dal territorio locale al globale, dall’individuo alla collettività, il Forum diventa lo spazio di discussione atto a progettare pragmaticamente un presente e un futuro più sostenibile. Oggigiorno la sostenibilità costituisce una sfida ardua per la sua natura ibrida a metà fra ambiente, società e impresa, ma che permette di ottenere risvolti inediti e vantaggiosi. Una partita collettiva cui sono chiamate tutte le persone». La landing page dell’evento è disponibile a questo link.