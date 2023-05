Grande festa Terni Fc: dopo la coppa c’è il trionfo in Promozione

La ‘doppietta’ è servita. Il Terni Fc, dopo aver trionfato in coppa Italia lo scorso 26 febbraio contro il Castel del Piano, ha conquistato con due giornate di anticipo anche l’aritmetico trionfo nel campionato di Promozione, girone B: decisivo il successo per 3-2 in casa dell’Amerina ed il concomitante pareggio dello Spoleto (2-2) nella tana della Vis Foligno. Grande festa dunque per i tanti ex Ternana che fanno parte del gruppo, a partire dal tecnico Roberto Borrello. Con lui ci sono anche Francesco Flavioni, Pasquale Cunzi, Salif Dianda, Andrea Bagnato e Mario Pacilli. Grandi numeri per loro: 75 punti in 30 partite con 24 vittorie all’attivo e appena 3 sconfitte. Top scorer un altro ex rossoverde, Romano Tozzi Borsoi con 12 marcature.

Condividi questo articolo su