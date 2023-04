Grazie al Gps ritrova l’auto rubata e dentro c’è una donna che dorme: denunciata

È andato a prendere l’auto ma non c’era più: per questo un perugino ha allertato la polizia di Stato, sporgendo denuncia per furto e segnalando che il veicolo, provvisto di sistema di rilevazione Gps, era in via Luisa Spagnoli. Rapide le ricerche da parte della Volante della questura di Perugia che ha trovato l’auto in via del Bellocchio e dentro c’era una donna intenta a dormire.

Denunciata

Identificata, è risultata essere una 32enne italiana già nota alle forze dell’ordine e con un divieto di ritorno nel comune di Perugia emesso lo scorso 19 gennaio. Alla polizia ha riferito di essere stata portata lì da un amico che gli aveva detto di aver comprato l’auto da poco e che si era poi allontanato verso via Campo di Marte, senza fare ritorno. Per la 32enne è scattata la denuncia per ricettazione e per la violazione della misura mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.