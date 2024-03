Grs Terni Steelers: torna il football americano in città. «Ripresa l’attività»

Una bella notizia per gli appassionati di questa particolare disciplina sportiva. A Terni torna il football americano che, negli anni scorsi, ha visto protagonisti in città gli Steelers in ambito nazionale. C’è una nuova compagine pronta a partire.

STEELERS AL TOP NEL 2017

Il ritorno

Lo annuncia l’Asd Grs Terni Papigno: collaborazione con i Terni Steelers e nuova sfida lanciata. «Dopo un breve periodo di inattività forzata, la squadra giallonera in sinergia con la Grs Terni Papigno ha ufficialmente ripreso la propria attività riniziando dalla specialità del Flag Football», viene sottolineato. «Il modo migliore per avvicinarsi al gioco, visto che non prevede contatto ed è aperto ad ogni tipo di fisico ed età. L’obiettivo della rinata squadra è quello di partecipare al prossimo campionato nazionale, con gli allenamenti che si svolgono tutti i mercoledì alle ore 21 presso il campo sportivo San Valentino, casa della Grs Terni Papigno». Con avviso rivolto a chi avesse intenzione di provare questo sport: «Contattaci ai numeri 3281892282 o 3281819057, oltre che sui canali social sia dei Terni Steelers che della Grs Terni Papigno». Si riparte.