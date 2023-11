In Umbria c’è chi è in festa per il raggiungimento di un traguardo fuori dall’ordinario. A Gualdo Tadino amici e familiari festeggiano i 100 anni di Palmira Ficarelli: «Per molti irraggiungibile, ma l’aria buona di Gualdo e un lavoro onesto e umile come cuoca l’hanno accompagnata fin qui». Una gioia per l’intero borgo umbro.

Condividi questo articolo su