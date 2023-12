Guardea: artigiano trovato con 80 grammi di cocaina e un etto di hashish. Arrestato

Un artigiano 57enne originario di Roma e residente a Guardea (Terni) – L.R. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, gravato da precedenti specifici, è stato fermato sabato sera per un controllo nella zona di Guardea, mentre era al volante della propria auto. L’atteggiamento piuttosto nervoso – riferisce l’Arma di Terni in una nota – ha convinto i militari a procedere con le perquisizioni personale, veicolare e domiciliare. All’interno del garage della sua abitazione, nascosti nel sottosella di uno scooter, c’erano un involucro con dentro 80 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi. A seguito dell’arresto il 57enne, difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli, è stato posto ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida di fronte al tribunale di Terni, si è visto applicare la misura dell’obbligo di firma.

