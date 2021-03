Gubbio ko di misura, la Feralpisalò vince 1-0

Sconfitta di misura per il Gubbio in terra lombarda. I rossoblù, proveniente dall’entusiasmante affermazione in rimonta nel derby con il Perugia, sono stati battuti domenica pomeriggio in Lombardia dalla Feralpisalò per 1-0: per i ragazzi di Vincenzo Torrente fatale la realizzazione di Scarsella al 20′ del primo tempo, mentre in precedenza Pellegrini aveva colpito il legno con un tiro a pochi metri da De Lucia. Nelle battute conclusive del match Malaccari e compagni hanno fallito l’occasione del pareggio – rigore parato dall’estremo difensore dei padroni di casa – con Gómez, quindi la chance aerea di Signorini respinta dal numero 22. Il Gubbio tornerà in campo nel prossimo weekend nella sfida casalinga con il Matelica. I punti in classifica restano 41.

