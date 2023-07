Gubbio: tragico incidente sulla Sp 205. Muore insegnante 50enne

LE FOTO

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di lunedì lungo la strada provinciale 205 di Mocaiana, nel territorio comunale di Gubbio (Perugia). Il sinistro ha coinvolto due autovetture: un’Alfa Romeo e una Citroen. A bordo della prima c’era la 50enne – li avrebbe compiuti a settembre – Monia Fioroni, 50enne di Gubbio, insegnante di scuola media, che purtroppo ha perso la vita in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’impatto. I soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elicottero del 118 per porterla condurre all’ospedale di Perugia ma la 50enne non ce l’ha fatta ed è spirata prima dell’arrivo dei sanitari. Ferita seriamente la conducente della Citroen, anche lei eugubina, trasportata dal 118 in ‘codice rosso’ all’ospedale Usl 1 di Branca. Secondo una prima ricostruzione, l’Alfa Romeo della vittima era probabilmente ferma a lato della carreggiata nei pressi del Cva di Mocaiana quando è stata colpita dalla Citroen che procedeva verso Gubbio. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati i vigili del fuoco di Gubbio, gli agenti della polizia Locale ed i carabinieri. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Monia Fioroni, madre di famiglia, era molto conosciuta e stimata nella comunità eugubina e non solo. La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa, suscitando commozione e dolore.