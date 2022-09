Hashish dalla Spagna: 4 chili in un pacco. Arrestato un 24enne

Un 24enne di nazionalità italiana è stato arrestato dalla squadra Mobile della questura di Perugia per detenzione di hashish a fini di spaccio. Le indagini sono partite quando gli agenti hanno appreso che, presso un ufficio postale di Perugia che funge anche come punto di ritiro e spedizione, era arrivato un plico ‘sospetto’ proveniente dalla Spagna, con l’indicazione di un nominativo fittizio. La polizia è riuscita ad individuare il vero destinatario del pacco – il 24enne – che poi si è presentato per ritirarlo. Fuori dall’ufficio, il giovane è stato fermato dagli investigatori dell’antidroga e controllato al pari del plico. Dentro c’erano ben 4 chili di hashish suddivisi in ‘ovetti’, mentre presso l’abitazione del ragazzo sono stati trovati altri 7 grammi della stessa droga. Per il 24enne sono così scattate le manette con traduzione nel carcere perugino di Capanne.

Condividi questo articolo su