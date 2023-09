Il Festival musicale ‘Correnti del Nera’ torna in Valnerina

La Filarmonica Umbra prosegue il suo viaggio itinerante nel fluire della musica, tornando in Valnerina: ad Arrone nella chiesa del Convento di San Francesco, domenica 17 settembre alle 21, i musicisti di fama internazionale Ettore Pellegrino, violinista e Gianluca Persichetti, chitarrista, porteranno sul palco un repertorio che va da Paganini a Piazzolla.

Il concerto

Il programma del concerto prevede sia pezzi per duo – la Sonata concertata in la maggiore e la Fantasia per violino e chitarra Moses di Nicolò Paganini, la Romanza Andalusa di Pablo de Sarasate e l’Histoire du Tango di Astor Piazzolla – che per chitarra sola: il Preludio n.1 di Heitor Villa Lobos e un Medley di Baden Powell. Dunque un interessante percorso nelle sonorità degli strumenti a corda attraverso i secoli e le diverse culture: a partire dal geniale virtuosismo di Paganini, fra i più importanti compositori ed interpreti della musica romantica, fino alle note di Piazzolla, l’esponente più importante della musica sudamericana del XX secolo; dai ritmi europei di Pablo de Sarasate a quelli brasiliani di Villa Lobos e Baden Powell. Per l’occasione la Filarmonica Umbra ha organizzato, prima del concerto, un momento conviviale con apericena: per costi e prenotazioni, 371.4592282 o 373.7168199.

Prossimi appuntamenti

Il Festival proseguirà il 23 settembre (a Norcia nella sala Digipass 4) e il 24 settembre (in replica a Massa Martana al teatro Consortium) con Ticchetettà – Coro popolare umbro, Stefania Placidi alla chitarra e Cecilia Di Giuli in qualità di voce recitante, che porteranno in scena ‘Avrei voluto chiamarmi Appennina’, canti e racconti di un tempo, uno spettacolo tratto dal libro ‘Marianna Federici. Aneddoti e storie da una vita’ a cura di Vera Sabatini.