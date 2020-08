Ospedali Orvieto e Foligno, il grazie di una famiglia

Una lettera di ringraziamento per il trattamento ricevuto dagli operatori sanitari. A scriverla ed inviarla è stata una famiglia orvietana che, con il gesto, ha voluto elogiare il lavoro svolto dai reparti di medicina degli ospedali di Orvieto e Foligno.

L’elogio

«Sono Carla Cardillo, figlia della signora Piera Cardarelli ricoverata nel mese di giugno nel reparto di medicina dell’ospedale di Orvieto. L’iter clinico è proseguito – si legge – presso l’ospedale di Foligno e non si è ancora concluso. Scrivo per esprimere gratitudine anche da parte della mia mamma a tutto il personale medico ed infermieristico di entrambe le strutture per l’assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato. Un ringraziamento va al dottor Massimo Bracaccia che continua a seguire il caso in piena collaborazione con i medici della struttura ospedaliera di Foligno, dottor Fedeli e dottor Saccomanni che ringrazio profondamente per il senso di umanità, la professionalità e l’impegno dimostratoci.Colgo l’occasione per sottolineare quanto sia importante e necessario per il paziente e per i familiari il supporto morale e psicologico trasmesso anche attraverso le notizie che giungono puntualmente». L’Usl Umbria 2 nel ringraziare le famiglie «per questa testimonianza che rende merito al lavoro quotidiano dei nostri professionisti, porgiamo alla signora Piera i migliori auguri di un pronto recupero».