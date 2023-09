Impresa benefica riuscita per Marco Fratini: giro del largo di Garda a nuoto in 63 ore

Impresa a scopo benefico riuscita per il perugino Marco Fratini. Nella tarda serata di domenica ha ultimato il giro a nuoto del lago di Garda dopo aver nuotato per 140 chilometri in acque libere: ci è riuscito in 63 ore e 45 minuti: un’azione utile a sostenere l’Associazione italiana sclerosi multipla. Fratini era partito alle 6 di venerdì mattina dal porto di Salò per poi rimetterci piedi alle 20.45 di ieri. Circa 115 mila le bracciate a stile libero necessarie per completare il tentativo. «La sfida ha rischiato di interrompersi a Riva del Garda sabato notte. Dopo circa 40 ore di nuoto nelle acque del Benaco e già oltre 90 km percorsi, Marco Fratini è stato quasi – viene specificato – costretto alla resa da una serie di problemi che lo hanno portato a un passo dallo svenimento».

Condividi questo articolo su