In casa ha Ketamina, Lsd, Mdma ed ecstasy: arrestato 23enne di Foligno dalla polizia

Un 23enne di Foligno è stato arrestato all’alba di venerdì dagli agenti della polizia di Stato – squadra Mobile di Perugia, commissariato di Foligno e unità cinofile – a seguito di perquisizione disposta dalla procura di Spoleto. Il giovane è stato trovato in possesso di un quantitativo importante di droghe sintetiche. L’abitazione del 23enne è stata individuata e monitorata in ragione dei numerosi movimenti ‘sospetti’ da parte di potenziali acquirenti, per lo più giovani della zona. In casa aveva 80 grammi di hashish, numerose pasticche di Mdma ed ecstasy, 70 grammi di ketamina, 50 ‘francobolli’ di Lsd, una padella con evidenti tracce di stupefacenti, materiale per confezionare le dosi e denaro in contanti. Per il ragazzo è scattato così l’arresto con traduzione in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

