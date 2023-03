In Indonesia la prima top 5 in Superbike per Danilo Petrucci

Prima top 5 nel mondiale Superbike per Danilo Petrucci. Il pilota ternano della Barni ha chiuso gara1 in Indonesia concludendo al 5° posto, a poco più di undici secondi dal vincitore Álvaro Bautista, campione in carica e dominatore assoluto in questo avvio di stagione. Soddisfazione dunque in casa Ducati. Sul podio anche Toprak Razgatlıoğlu e Andrea Locatelli, entrambi su Yamaha. Domenica mattina si replica: «Finalmente una bella gara! Tante battaglie e tante soddisfazioni», il commento social del 9.

