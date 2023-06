«In varie zone di San Gemini non arriva l’acqua. Disagio reale»

Monta il disagio a San Gemini per la situazione relativa all’approvigionamento idrico di decine di famiglie che vivono in zone come via Narni, via Socrate, via delle Grazie, via Piave, via Tullo Bertozzi. «Praticamente – spiegano alcuni residenti – da circa un mese l’acqua, specie di sera, non arriva o, se arriva, è pochissima e ad una pressione talmente bassa che è quasi impossibile usarla per gli scopi domestici di ciascuno di noi». Secondo quanto riferito, sono state molteplici le segnalazioni al Servizio Idrico Integrato, «e la risposta finora è stata che ci stanno lavorando. Qui a San Gemini – proseguono i cittadini – la qualità dell’acqua è già segnata da una particolare durezza che crea problemi alle tubature e ad impianti come le caldaie. Ora, però, nemmeno arriva più. E con l’estate il disagio è ancora più evidente e significativo. L’auspicio – concludono – è che si faccia qualcosa perché la situazione è insostenibile».

Condividi questo articolo su