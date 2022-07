Incendi a Spoleto: arrestato un 30enne

Un 30enne spoletino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante dai carabinieri forestali di Spoleto, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo del Comando Compagnia. Il giovane è accusato di ‘incendio boschivo’ perché sorpreso nell’atto di appiccare il fuoco durante i controlli svolti dall’Arma nelle zone di Uncinano, Morgnano e San Casciano. I militari lo hanno trovato con un accendino in mano e il 30enne, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, ma è stato fermato nel giro di poco. L’incendio sviluppatosi nell’occasione, è stato subito domato dai vigili del fuoco ma gli inquirenti non escludono che ci sia proprio il giovane dietro i recenti e gravi roghi scoppiati di recente nello Spoletino.

