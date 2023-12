‘Industria Felix’: Umbria Energy premiata a Milano

Prestigioso riconoscimento – ‘alta onorificenza di bilancio’ per il secondo anno consecutivo – per Umbria Energy, nell’ambito del premio ‘Industria Felix – L’Italia che compete 2023’, giunto alla quarta edizione e realizzato grazie alla collaborazione fra Cerved, università Luiss Guido Carli, Confindustria, Simest, Il Sole 24 Ore e Askanews, Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group. A conseguire il premio, le 196 imprese ritenute ‘più competitive’ in Italia tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, analizzate assieme al centro studi economici di Cerved. Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono stati i settori più premiati relativamente ai bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere esaminati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio. «Un riconoscimento questo – afferma l’ad di Umbria Energy, Laura Caparvi – che testimonia non soltanto la resilienza dell’azienda, ma la capacità di far convergere le sue migliori energie verso ambiziosi risultati economico finanziari e sfidanti traguardi della transizione ecologica e del benessere sociale». «Salutiamo con grande soddisfazione, in unione con tutta la nostra squadra, il conferimento del premio ‘Industria Felix’ – spiega il presidente di Umbria Energy, Carlo Befani – in continuità con lo scorso anno. Lo accogliamo come riconoscimento della capacità di coniugare, anche in uno scenario economico e sociale turbolento, la sostenibilità economico-finanziaria con quella ambientale, sociale, di governance». L’evento, svoltosi nella sede milanese di ELITE e Borsa Italiana, a palazzo Mezzanotte, è stato presentato dalla giornalista Maria Soave (Tg1) e ha visto il coinvolgimento di imprenditori e management delle 196 premiate che hanno riportato le proprie esperienze di successo alla presenza di numerosi ospiti, tra cui il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di economia industriale dell’università Luiss Cesare Pozzi, il componente del gruppo credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini e, per Cerved, l’ad Fabrizio Negri e l’executive vice president corporate sales Fabio Biasini.

