‘Inter m…’ con lo spray sul duomo di Orvieto: a giudizio uno degli imbrattatori

Per festeggiare lo scudetto vinto dal Milan, era la notte fra il 22 e il 23 maggio del 2022, avevano imbrattato con della vernice spray una parete esterna del duomo di Orvieto, scrivendo ‘Inter m…’. A scoprirli – tre le denunce a piede libero all’autorità giudiziaria di Terni, tutte relative a giovani residenti nell’Orvietano – erano state le indagini condotte dal personale del commissariato di pubblica sicurezza, in collaborazione con i carabinieri. In questi giorni uno dei tre denunciati – il 26enne S.D.G. – è stato citato a giudizio dalla procura ternana e il processo a suo carico inizierà il prossimo 22 giugno di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica (giudice Simona Tordelli). In quella sede l’Opera del duomo di Orvieto, che aveva dovuto sostenere i costi per la ripulitura – circa 5 mila euro – e che lamenta danni materiali e morali in seguito all’accaduto, si costituirà parte civile attraverso l’avvocato Emilio Festa. L’imputato è invece difeso dall’avvocato Iuri Fucili. Durante le indagini, erano state visionate le immagini di diverse telecamere e una di queste aveva immortalato due degli indagati nell’atto di scrivere con la vernice spray sul duomo, mentre il terzo soggetto denunciato si trovava a pochi passi da loro.

