‘La battaglia delle nazioni’: poema eroico umbro di Valentino de Ponte Cardona

Comunicato stampa

All’inizio del III° secolo a.C. le potenze regionali che si dividevano il territorio dell’Italia centrale erano i Sanniti, nel Sannio, i Romani nel Latium, gli Etruschi nell’Etruria, i Piceni e i Galli Senoni nel Picenium e gli Umbri nel territorio fra il Tevere e il Sannio centrale. Fino ad allora nessuna di queste forze era riuscita a sovvertire l’equilibrio esistente, oppure non aveva mai avuto intenzione di farlo. Ma nell’ultimo cinquantennio la Repubblica romana si stava ponendo come potenza dominante del centro Italia, grazie alle vittorie sui Latini, sui Sanniti, sconfitti sia nella prima che nella seconda guerra sannitica e sugli Etruschi. Consapevoli della potenza romana i Sanniti, impegnati nella terza guerra sannitica, nel 296 a.C. mossero in Etruria un grande esercito, con l’intenzione di ottenere l’alleanza di Etruschi, Umbri e Galli in funzione anti-romana. La mossa dei Sanniti ebbe successo e si formò una coalizione di quattro popoli, che radunò un grosso esercito nel territorio del Sentino.

Il poema eroico umbro ‘La battaglia delle nazioni’ si basa sulla storia della terza battaglia del Sentino, dove una lega di nazioni dell’Italia centrale si riunì formando un esercito di rivolta contro l’avanzare della Roma imperiale. Purtroppo nel 299.ac. Roma conquistò il centro Italia e le varie culture, tra cui quella Umbra, vennero inglobate e pian piano dimenticate. Sulla base di questa storia realmente accaduta è stato costruito questo racconto in chiave fantasy. Questo poema racconta l’avventura del popolo dei Naharthi, culla della civiltà della conca ternana ed uno dei popoli italici più antichi, tanto da essere ricordati per essere sopravvissuti alle piogge del grande diluvio. Le vicende sono suddivise in un racconto unico da dove si snodano e si intrecciano le storie di più personaggi: i naharthi e il loro viaggio tra i clan umbri, i sacerdoti aruspici di Torre Maggiore e le loro ricerche magiche, i re e i generali delle nazioni unite che preparano la loro difesa e i piani di guerra e l’esercito romano che si appresta all’offesa e alla battaglia per la conquista dell’Italia centrale. Seguendo i fatti realmente accaduti viaggeremo in un’Umbria dimenticata nel tempo, tra una cultura ormai andata persa e luoghi incantati ancora ben visitabili.

L’autore di questo libro è Valentino Filippi, conosciuto in arte come Valentino de Ponte Cardona. Nel tempo ha intrapreso l’opera di riqualificazione del sito archeologico e naturalistico che si trova a Narni, quello di Ponte Cardona, centro geografico d’Italia. Ricercatore indipendente ed esploratore, amante e appassionato dell’archeologia, dei misteri e della natura selvaggia, diplomato in scienze forestali a Rieti, sin da bambino ha avuto un profondo amore nei confronti della natura, maturandolo poi negli anni. Mentre curava la creazione del parco archeologico di Ponte Cardona, ha fondato l’associazione culturale ‘Il Bosco di Cardona’, affacciandosi al mondo della cultura, della conservazione e della riqualificazione turistica del territorio. In seguito, ha sviluppato, un movimento di riqualificazione e bonifica di aree naturalistiche ridotte a discariche, ‘L’eco dei boschi’, coinvolgendo associazioni, centri civici, istituzioni e privati del territorio della provincia di Terni, specialmente nel comune di Narni. Negli ultimi anni ha creato la serie di documentari Montagne Misteriose. Serie televisiva, andata in onda per televisioni regionali e online su un canale Youtube che si occupa di scoprire miti e leggende della conca ternana, esplorando ciò che la storia ha lasciato ai posteri e che ora vive in stato di abbandono nei boschi e nei territori dell’Umbria meridionale. Nel corso del tempo ha collaborato con diversi quotidiani scrivendo articoli riguardanti situazioni di vario genere.

A seguito di questa pubblicazione verrà girato un cortometraggio dove le vicende narrate verranno rese visibili in un breve film. Di seguito la storyboard disegnata da Maura Governatori con alcune scene esplicative del racconto: