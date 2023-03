La Fitri del presidente ternano Giubilei tra le tre migliori federazione europee

La Fitri – il presidente è il ternano Riccardo Giubilei – è stata inserita tra le tre migliori Federazione europee per il secondo anno consecutivo. L’annuncio arriva da Šamorín, in Slovacchia, dove è in corso l’Annual presidents conference.

La soddisfazione



La Federazione italiana triathlon è stata inserita tra le migliori tre sulle quarantasei federazioni continentali: «A rendere il quadro – viene sottolineato – ancora più esaltante, poi, c’è l’inserimento di Francesca Tarantello nella terna della quale verrà selezionata la miglior paratriatleta dell’anno. Con lei ci sono la

greca Ekaterini Saranti e la spagnola Rakel Mateo Uriarte». Soddisfatto Giubilei: «Un grande onore per la Fitri, quello di essere, per il secondo anno consecutivo, tra le tre finaliste al premio di ‘migliore Federazione in Europa’ e concorrere per questo importante riconoscimento ci emoziona e ci inorgoglisce. Ancora una volta, come mai era accaduto prima, l’Italia del Triathlon si mette in evidenza e lavora per assumere il ruolo che le spetta nel panorama sportivo europeo. E lo fa dopo aver dimostrato in questi due anni la visione, la capacità di gestione, la crescita del movimento, la solidità economica, la qualità dei suoi eventi internazionali, la comunicazione, il rank europeo, la politica a favore dell’attività del paratriathlon, l’inclusione e gli investimenti a favore dei giovani che sono alla base della valutazione. Il cambio di passo che il board dell’Europe Triathlon ci riconosce parte da un attento ed appassionato gioco di squadra ed è per questo che desidero condividere con tutta la nostra splendida comunità questa prestigiosa nomination. Voglio farlo con il consiglio federale, con tutti i nostri dirigenti, i presidenti di società, i territori, gli atleti, i tecnici, gli organizzatori delle gare, i giudici, gli uffici ed i tantissimi appassionati che, giorno dopo giorno, lavorano insieme per a crescita del triathlon italiano».