Lite al parco per un cane nell’area bimbi: testata a 74enne, setto nasale fratturato

Aggredito nell’area verde per i bambini, ad Ellera di Corciano, per aver fatto notare ad un giovane con il cane che lì gli animali non possono entrare. Il fatto, riportato da ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo a firma di Francesca Marruco, è finito all’attenzione delle forze dell’ordine dopo che l’uomo aggredito – un 74enne – è stato medicato all’ospedale di Perugia per le escoriazioni e la frattura del setto nasale riportata in seguito al brutto episodio. In particolare il giovane gli avrebbe sferrato una testata in pieno volto in seguito alla discussione scaturita dal banale episodio. Scontata la denuncia per lesioni da parte del 74enne.

Condividi questo articolo su