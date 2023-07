Litiga con il barista e colpisce lui e gli agenti con un casco da moto: arrestato 41enne

La lite, furibonda, è scoppiata lunedì pomeriggio in un bar del centro di Foligno. Coinvolti un dipendente e un cliente, tanto che è dovuta intervenire la polizia di Stato. Incurante della presenza degli agenti, l’avventore ha continuato a sfidare il ‘rivale’ e poi lo ha colpito più volte con un casco da motociclista. Lo stesso ha fatto con i poliziotti, tanto che uno di loro si è dovuto anche far medicare al pronto soccorso, per una prognosi di pochi giorni. Poi è stato bloccato e reso inoffensivo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la lite era scoppiata per motivi del tutto futili e solo grazie alla tempestività della Volante, il dipendente del locale ha riportato lesioni non gravi. Dopo aver raccolto le testimonianze, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 41enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per lesioni personali nei confronti del barista e, contestualmente, il commissariato ha avviato nei suoi confronti le procedure per l’emissione del cosiddetto ‘Daspo Willy’.

