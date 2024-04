Condividi questo articolo su

















Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore social, sabato pomeriggio è stato tra gli ospiti di Terni influencer & creator festival per aiutare il pubblico a comprendere il funzionamento della nostra psiche e dell’inconscio, ma soprattutto per dare gli strumenti necessari per uscire dal labirinto di negatività che innesca malessere e delusione. Un cammino in cui ritrovere fiducia in se stessi, perché la felicità esiste.