Covid Umbria, decessi salgono a 76. L’ultimo è avvenuto a Terni

È avvenuto giovedì sera, intorno alle ore 22.40, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni – reparto di malattie infettive – il 76esimo decesso in Umbria legato all’epidemia da coronavirus. A perdere la vita è stato un uomo di 71 anni, residente a Terni, ricoverato dallo scorso 1° maggio.
SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON
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UMBRIA, MUORE ANZIANO DI CITTÀ DI CASTELLO: VENTESIMA VITTIMA
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VENERDÌ 20 MARZO TRE DECESSI IN UMBRIA PER CORONAVIRUS
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