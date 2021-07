Marmore: «Auto come in un GP. Servono rialzi per la sicurezza»

del circolo Pd ‘Conti Menotti’ – Marmore

Esprimiamo la nostra preoccupazione per l’eccessiva e sconsiderata velocità con cui alcuni automobilisti percorrono le vie del centro abitato di Marmore. Anche alla luce dei recenti sinistri stradali, senza morti ma purtroppo con feriti, riteniamo che sia giunto ormai il momento che il Comune di Terni, per quanto di sua competenza, provveda a realizzare almeno cinque rialzi del piano viabile con rampe di raccordo, ben segnalati con vernice rossa e catarifrangente, dove realizzare anche gli attraversamenti pedonali. Ciò in corrispondenza di via Montesi, davanti alle ex scuole (ora sede anche del centro di salute), davanti alla tabaccheria, davanti al negozio di generi alimentari vicino via Casa Lina, uno su strada di Mazzelvetta ed uno in via Faggetti dopo il forno.

Questo tipo di intervento, realizzato peraltro anche a Narni Scalo, è previsto dalla circolare 3698 del ministero dei Trasporti che consente agli enti locali (Comune e Provincia) di realizzare rialzi con caratteristiche di questo tipo. Chiediamo quindi al sindaco e alla giunta di affrontare questa situazione al più presto, studiando ed avviando quanto prima anche altri interventi come autovelox fissi, telecamere e aumentando la presenza della polizia Locale al fine di restituire dignità, vivibilità e sicurezza a pedoni e abitanti, oggi in balìa di imprudenti che hanno evidentemente scambiato Marmore per il GP di Monza. Fermiamoli prima che accada qualcosa di veramente grave e drammatico.