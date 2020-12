Matelica-Gubbio 1-3, colpaccio rossoblù

Prosegue l’ottimo momento di forma del Gubbio. I rossoblù battono a Macerata il Matelica per 3-1 e ottengono così il sesto risultato utile consecutivo: i ragazzi di Vincenzo Torrente, privi del portiere titolare Cucchietti per una doppia frattura alla mandibola, hanno vinto in terra marchigiana grazie alla marcature di Gómez, Ferrini e Oukhadda. Inutile il temporaneo pareggio nel primo tempo firmato da Volpicelli. Malaccari e compagni, ora a quota 15 in graduatoria, nel prossimo turno saranno ospitata dal Carpi di Sandro Pochesci.

Matelica-Gubbio 1-3

Matelica (4-3-3): Cardinali; Masini (67′ Fracassini), De Santis, Magri, Maurizii (85′ Ruani); Calcagni (85′ Calcagni), Bordo, Balestrero (67′ Barbarossa); Volpicelli, Moretti (67′ Franchi), Leonetti. Allenatore: Gianluca Colavitto

Gubbio (4-3-1-2): Zamarion; Munoz, Uggè, Signorini, Ferrini; Oukhadda, Megelaitis, Malaccari (81′ Formiconi); Pasquato; De Silvestro (81′ Pellegrini), Gómez (89′ Gerardi). Allenatore: Vincenzo Torrente

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Reti: 36′ Volpicelli (M); 26’ Gómez, 42′ Ferrini, 55′ Oukhadda (G)