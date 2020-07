Maturità 2020, Umbria 2° per lodi: 4%

L’Umbria ancora sul podio nel rapporto tra gli studenti diplomati e coloro che hanno concluso l’avventura nella scuola secondaria di II° grado con lode. I primi risultati li ha pubblicati il ministero dell’Istruzione giovedì mattina: il 4% registrato quest’anno è battuto solo dal 5,2% degli alunni pugliesi, mentre a completare il podio è il Molise con il 3,7%.

NEL 2019 UMBRIA SEMPRE SUL PODIO, MA DA 3°

Solo la prova orale

A causa dell’emergenza epidemiologica quest’anno si è svolta solo la prova orale per la Maturità. «Sempre in ragione del particolare anno scolastico vissuto, diverso – spiega il ministero in tal senso – è stato anche il sistema di assegnazione dei crediti. In particolare, il credito del triennio finale è stato rivisto: valeva fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio si potevano poi conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile era sempre 100/100, come ogni anno». E la lode.

ANCHE NEL 2018 SOLO LA PUGLIA MEGLIO DELL’UMBRIA

Sul territorio regionale sono stati in 264 a chiudere con una lode, pari al 4%: per l’anno scolastico 2018-2019 il dato si era fermato al 2,3%. La percentuale più alta è per gli studenti che hanno ottenuto una valutazione compresa tra 71 ed 80 (22,6%), quindi la fascia 81-90 (22,1%) e 61-70 (17,3%). A livello nazionale sono i licei (4,1% sul totale) ad aver registrato il maggior numero di lodi, poi gli istituti tecnici (1,5%) e professionali (0,6%).

ESAMI STATO 2020 PARTICOLARI, MA STESSE EMOZIONI