Minaccia un minore per rapinarlo: 33enne denunciato

Lo ha avvicinato e, dopo averlo afferrato, lo ha minacciato con un coltello per rapinare lui ed i suoi amici. Voleva denaro. Gli è andata male e alla fine è arrivata la denuncia: nei guai un 33enne di origini nigeriane, bloccato dalla polizia di Stato in seguito all’intervento in via Armando Diaz.

Spavento

Il minore, seppur spaventato, è riuscito ad andare in fuga e chiedere aiuto alla polizia di Stato. Il 33enne è stato rintracciato poco dopo in via Settevalli: è stato trovato con un coltello multiuso del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Per lui è scattata la denuncia per tentata rapina, inottemperanza al provvedimento del questore e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La sua espulsione sarà resa esecutiva.