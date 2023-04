Montecastrilli, boom Agricollina: oltre 40 mila visitatori

«La fiera cresce di anno in anno la vicinanza delle istituzioni è un grande segnale e un altrettanto grande stimolo a lavorare per fare di Agricollina uno degli asset fieristici regionali». Così il sindaco di Montecastrilli, Riccardo Aquilini, commenta il risultato della 55esima edizione dell’evento: circa 300 espositori ed oltre 40 mila visitatori registrati. Numeri in crescita rispetto al 2022.

Volontari e aiuto

Per Aquilini Agricollina ha intrapreso la strada giusta verso il suo lancio definitivo: «La stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con numerosi altri soggetti del mondo agricolo ne fa oggi un punto di riferimento per l’agricoltura e la zootecnia a livello provinciale e non solo. Un bilancio molto positivo grazie soprattutto a chi su Agricollina scommette e investe con convinzione, come la fondazione Carit, e grazie ai tanti volontari, compresa la giunta comunale, che con passione e competenza rendono la fiera un vanto e un orgoglio per tutta la nostra comunità». Domenica mattina si è svolta al centro convegni la premiazione della mostra del trattore d’epoca presente ad Agricollina da 34 edizioni. Nella sala convegni si è svolto inoltre il workshop ‘Evoluzione del turismo rurale’, con la collaborazione di A Parco tecnologico dell’Umbria, Amerino Tipico e Terre dei Borghi Verdi: la sala è stata riempita da oltre 100 camminatori che avevano partecipato al trekking organizzato e guidato da Federico Rubini.