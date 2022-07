MotoAmerica, podio bis Petrucci a Laguna Seca: 2° posto. Gagne trionfa e va in vetta

Troppo in palla Jacob Gagne – quasi cinque secondi avanti già a metà gara 2 – e per il pilota statunitense c’è la doppietta a Laguna Seca. La doppia gara californiana consente al campione MotoAmerica in carica di prendersi il 1° posto in classifica generale con 217 punti a svantaggio di Danilo Petrucci, ora a quota 210: il ternano della Ducati conquista un nuovo podio e migliora il posizionamento del sabato chiudendo 2°, ma non basta a mantenere la leadership. Nulla da fare per Cameron Petersen, a lungo in pressing (è arrivato anche ad un decimo da Petrux) sul 9. Prossima tappa al Brainerd International Raceway, in Minnesota nell’ultimo weekend di luglio.

