Motociclista cade su strada sterrata: soccorso in elicottero

Incidente nella mattinata di mercoledì – poco prima delle ore 11 – a Nocera Umbra (Perugia) in località Collecroce, lungo la strada per Montepennino. Ferito un motociclista di 61 anni che, percorrendo una strada sterrata, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo a terra. Gli operatori del 118 intervenuti hanno chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco, giunti sul posto con la squadra del distaccamento di Gaifana. Una volta raggiunto e soccorso, il 61enne è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

