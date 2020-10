MotoGp a Le Mans, Petrucci: «C’è ancora margine di crescita»

Tappa francese per Danilo Petrucci nel mondiale MotoGp. Il pilota ternano della Ducati sarà protagonista nel weekend sul circuito di Le Mans che, per la prima volta, ospiterà la gara nel mese di ottobre. Il 29enne è 14° in graduatoria con 39 punti all’attivo.

«C’è margine di crescita»

«Nelle ultime due gare siamo riusciti a migliorare – commenta il ternano – la nostra prestazione, ma credo che ci sia ancora del margine di crescita. Ogni gran premio è diverso e Le Mans è una pista molto particolare, dove lo scorso anno siamo riusciti a conquistare un doppio podio insieme ad Andrea: le basse temperature e la pioggia, che probabilmente ci disturberà durante il fine settimana, sono due fattori che influenzeranno sicuramente il gran premio e inoltre, sarà la prima volta che corrieremo su questa pista nel mese di ottobre. Ancora una volta, sarà fondamentale riuscire a qualificarsi bene per poter lottare per un buon risultato in gara».