Narni diventa un tabellone da gioco con Narniopoly

Da una idea di Narni experience in co-creazione con altre associazioni come Narni comics&game, Terni amusement arcade club, associazione World, Enrico Ciaberna, Equitazione Calledro, Accademia della Forza, Marco Perotti, Nel Grimorio, NarniAdventures e Le Terre di Khorr, nasce Narniopoly. La città di Narni per l’occasione, domenica 8 gennaio 2023, prenderà le sembianze di un tabellone-gioco. Gli angoli più belli e suggestivi della città saranno sede di giochi. «Una bellissima iniziativa che fa scoprire e riscoprire il nostro centro storico nel modo migliore, camminando», dice l’assessore Luca Tramini. «Un trekking urbano che, attraverso l’idea geniale della Gamification, fa scoprire a grandi e piccini ogni angolo della nostra Narni. Non mi resta che fare i complimenti agli organizzatori ed aspettarvi per la sfida».

Il gioco

Famiglie, adulti, bambini e ragazzi potranno essere protagonisti di questo gioco avventura. Con la mappa-tabellone in mano i concorrenti si aggireranno per le vie del centro storico alla ricerca delle varie location che ospiteranno i giochi e lì proveranno a superare le varie prove di abilità a cui saranno sottoposti per ottenere punti e premi ‘special’. Ci si potrà cimentare in giochi antichi, da tavolo, il Subbuteo, giochi avvincenti come le spade laser e finire in una vera e propria Sala giochi anni ’80 o provare l’ebrezza della Corsa all’Anello in formato kids, con i pony. I più bravi, i più temerari e coraggiosi che otterranno un punteggio ‘special’, acquisiranno il diritto a scalare l’adrenalinica parete indoor di NarniAdventures. L’ispirazione del gioco è vagamente fiabesca e quando i concorrenti avranno bisogno di energia, dovranno cercare la strega bianca ed il suo orco accompagnatore e fare il ‘pieno’ di Lokum alla frutta, proprio come nella favola di Narnia. Il gioco prevede il passaggio in alcuni punti ristoro (bar) dove ai partecipanti sarà offerta una fetta di torta ispirata a quella prelibata della signora castoro. Ci sarà inoltre un punto ristoro extra dove si potranno assaporare delle patatine fritte calde e pop-corn. Sono previsti quattro turni di gioco con inizio alle 10, alle 11, alle 14, e alle 15 e ogni turno decreterà un vincitore che sarà mister o miss Narniopoly. Tutti i giochi si svolgeranno al coperto, pertanto non subiranno variazioni in caso di maltempo. Per partecipare e prendere il materiale esclusivo sarà necessario prenotare utilizzando l’apposito modulo iscrizione che si può trovare sulla pagina Facebook di Narni experience, oppure scrivendo al numero Whatsapp 327.5448487.