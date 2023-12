Narni, si fermano per aiutare una persona e vengono tamponati: feriti due agenti

Si sono fermati per soccorrere una persona alla guida di un’auto in panne e, loro malgrado, sono stati tamponati da un veicolo con a bordo un soggetto che aveva un tasso alcolemico due volte oltre il limite consentito. La disavventura è capitata a due agenti della polizia Locale di Narni nel giorno di Natale, come rende noto l’assessore Luca Tramini. Il fatto è accaduto poco prima di cena e, nonostante i lampeggianti accesi dietro al mezzo fermo lungo la strada, il conducente li ha centrati: per gli agenti ci sono quindici giorni di prognosi e sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri. «I migliori auguri di pronta guarigione», il messaggio dell’esponente dell’esecutivo Lucarelli. Elevata la sanzione.

