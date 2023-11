Narni: spettacolo a San Domenico nel segno della solidarietà. «Gli amici molto meglio degli influencer»

Quella del 24 novembre alle 21.30 all’auditorium San Domenico di Narni, con lo spettacolo Simon&Friends, sarà non solo una serata di cultura ma anche filantropica, visto che tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza. «SimonAndFriendsxAfrica – spiega Simone Schippa, mente e braccio dell’associazione – nasce con l’obiettivo di eclissare l’idea che le ong o onlus siano organizzazioni speculative, e polarizzando l’attenzione su persone sensibili come noi che hanno una propensione filantropica senza interessi economici. Simon and Friends è nata tanti anni fa per aiutare i progetti dell’As.So.S il cui presidente è Mario Gallini: io aiutavo loro, in realtà aiutavo lui, la sua meravigliosa filosofia e progettualità. Io aiuto solo trovando di volta in volta fondi e donazioni o mettendo a disposizione il mio tempo per andare in viaggio e ‘sporcarmi le mani’ in Africa». Per Simone «la parte fondamentale la fanno i ‘friends’, gli amici, e anche in questo evento sono stati cruciali. Da quando abbiamo aperto il profilo instagram ‘SimonAndFriendsXAfrica’, tranne la dottoressa Silvia Pasqualini ‘ilcorpoelamente’, nessun influencer ci ha mai aiutati. Anzi ci hanno chiesto soldi per promuovere la pagina. Quando ricevetti la chiamata da Samuel Comandini ‘ZioCommand’, che mi propose di organizzare un evento volto alla beneficenza, ebbi qualche riserva conoscendolo solo attraverso i social. Una volta incontrato ho preso atto della sua educazione, sensibilità e forte impegno verso il volontariato. Il fautore dell’evento di venerdì sera è proprio ZioCommand con l’aiuto preziosissimo di Jonathan Cresta che ha scritto lo spettacolo e suonerà gratuitamente venerdì sera con la ZioCommand band. Non solo Jonathan si esibirà senza compenso, ma come lui tutti i partecipanti alla serata. I bravi sono loro, non io. Grazie veramente a queste persone filantrope, clementi e generose come Nicolò Lauteri che sarà accompagnato al pianoforte dalla maestra Eleonora Conti, il corpo di ballo della Musical Academy, Elena Nati, la Zio Command Band, la scuola danza del ventre Asd Bab Nour e l’instancabile direttore dello spettacolo Maurizio Girorni. Senza dimenticare il ruolo fondamentale del Comune di Narni, il sindaco Lucarelli, la vice Alessia Quondam sempre disponibilissima e cordiale. Ultime ma non per importanza le dolcissime donne degli uffici del Comune di Narni. Tutti insieme – prosegue Simone Schippa – stiamo organizzando questo evento perché ogni libera coscienza ha l’obbligo morale di provare sdegno di fronte ai diabolici meccanismi che continuano a far versare l’Africa nella povertà. Nel terzo millennio bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere che il rispetto dei diritti umani dei bambini dovrebbe essere parte integrante di ogni Stato, comunità e famiglia. Quella dei bambini poveri è una questione di grande attualità estremamente complessa e articolata, legata a due altre questioni: la povertà endemica e l’assenza di democrazia in moltissimi paesi. Il futuro non dipende dai giovani, come siamo soliti dire: questa è un’idea bislacca per declinare le nostre responsabilità. Il futuro dipende da noi un po’ più grandi che dovremmo trasferire valori, virtù e consapevolezze ai giovani. Senza passargli consigli obsoleti frutto di retaggi desueti ma educarli attraverso l’esempio, mostrandogli il retto sentiero dell’uguaglianza, amore, tolleranza e assistenzialismo da intraprendere. Con scelte assennate giornaliere possiamo fare la differenza». Infine sullo spettacolo di venerdì a San Domenico: «Vi aspettiamo numerosi. Non sarà una serata mirata all’autocelebrazione, quanto piuttosto una scoperta interiore in grado di arricchire la sete di conoscenza e di aiutare chi è meno fortunato di noi. Tutto Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno di Assos Onlus. Il mio impegno è mediocre, lo dico senza falsa modestia. I miei unici meriti sono la dedizione, la positività e avere tanti ‘friends’ meravigliosi che fanno tantissimo per aiutarmi». Info e prevendite: Instagram SimonAndFriendsXAfrica, Simone 389.0511193, Michela whatsapp 347.8466048.

