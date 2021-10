Narni, stroncato da un malore di fronte alla porta di casa

Tragedia nella prima mattinata di venerdì nel centro storico di Narni, intorno alle ore 8. Un uomo di 75 anni, narnese, è stato stroncato da un malore che lo ha colpito di fronte alla porta della propria abitazione, in via Vittorio Emanuele. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Intervenuti anche i carabinieri anche se sulle cause del decesso – un infarto – non ci sono dubbi di sorta e, quindi, nessun ulteriore accertamento si è reso necessario.

