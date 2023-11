Narni, teatro Manini ed eventi: tempo di debutto per Smac

A Narni è tempo di debutto per la stagione – la direzione artistica è di Davide Sacco e Francesco Montanari con la collaborazione di Ilaria Ceci – al teatro Manini e, di pari passo, c’è l’apertura di una realtà per arte, performance, co-working e musica. Si tratta di Smac-Sala Misciano Art Club, con tanto di novità di stampo alimentare: c’è la liaison con Satollo Gastronomia e Sushi Umbro per arricchire l’offerta a livello di cibo. Si inizia venerdì sera con protagonista Dj Blond, quindi sabato spazio a Matteo Moroni. Il locale sarà aperto dal giovedì alla domenica.

