Nasconde cocaina per 18 mila euro negli slip: arrestato 39enne

Un etto di cocaina pura nascosta nei propri slip. Sono stati trovati ad un 39enne spacciatore italiano: è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campello sul Clitunno in seguito ad uno specifico controllo.

La droga

I militari – il pusher era alla guida della propria autovettura – si sono attivati e hanno subito scoperto il quantitativo di droga confezionato in un unico pezzo. La successiva perquisizione domiciliare ha fatto rinvenire anche 2.300 euro in contanti, un bilancino e materiale per il confezionamento: per il 39enne c’è stata la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. «La sostanza recuperata è risultata molto pura e avrebbe fruttato sul mercato circa 18 mila euro», sottolinea l’Arma.