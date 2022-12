Natale a San Gemini tra musica, pittura, lettura e quadri floreali: il programma

Musica, teatro, pittura, lettura, quadri floreali e altro ancora. Tutto pronto a San Gemini per il periodo natalizio: «Si tratta di un programma di eventi natalizi ricco e variegato, rivolto a tutte le fasce di età», commenta il sindaco Luciano Clementella. Impegnati il Comune, la parrocchia, le associazioni ed i cittadini «in una gara di solidarietà per trasformare San Gemini in un paese magico, ricco di suoni e melodie, di luci fantastiche ma che ospiterà anche mostre di pittura, come quella di Piero Gauli al Grand Hotel San Gemini, spettacoli teatrali e presentazioni di libri».

Canova e non solo

Sempre a palazzo Santacroce è prevista la presentazione del libro ‘Canova, le possessioni di San Gemini’ a cura della professoressa Luciana Iannaco Medici e della società Tacconi Ottelio. Si inizia martedì 6 dicembre con un laboratorio di pittura per i piccoli dai 2 ai 6 anni ospitato in biblioteca. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, «la nostra città diventerà un vero e proprio borgo dei presepi. Ogni chiesa, ogni vicolo e ogni nicchia accoglieranno una natività in un’atmosfera raccolta e suggestiva», spiega l’assessore alla cultura e turismo Federica Montagnoli. Spazio anche alle luminare. Il 9 al teatro comunale ci sarà ‘Natale in Gospel’ della Schola Cantorum don Bruno Medori di Attigliano, organizzato dalla pro loco. L’11 dicembre sarà la volta del Coro del Cai di Roma diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli con le ‘Melodie regionali e Popolari’.

Infioratori, bimbi e concerti

Ci sarà poi il gruppo Infioratori, famoso in Italia e nel mondo per le sue fantastiche infiorate che incontreranno delegazioni di Infioritalia. Saranno due giorni di eventi all’insegna dei quadri floreali, con una mostra fotografica a San Carlo e la proiezione di un video del ventennale di attività dell’organizzazione, con le più belle infiorate create in Italia e nel mondo fra il 2002 e il 2022. Concluderanno la serata i nostri Sbandieratori che faranno roteare i loro vessilli in uno spettacolo a Palazzo Vecchio. Per i più piccoli si va da ‘Porta la letterina a Babbo Natale’ organizzato da Agnese Cascioli a ‘Babbo Natale sei tu’, a cura del Centro sociale e culturale di San Gemini. Dal ‘Christmas Ballet’ della Scuola di danza di Annabelle Tamburrino al recital natalizio ‘È Natale ancora’ organizzato dalla Parrocchia, fino a ‘La Favola del topo meccanico e del suo figlio a molla’ con la regia di Massimo Manini. Sarà poi la volta della manifestazione ‘Babbo Natale in Piazza’ a cura della Pro Loco, del Motoclub e del Comune. «Con questo evento del 29 dicembre – afferma l’assessore alle politiche giovanili Graziano Soli, desideriamo avvicinare le periferie al centro. I bambini verranno portati in Piazza San Francesco da Babbo Natale su un pulmino scortato dal Motoclub. Li’ trascorreranno un pomeriggio dedicato al loro divertimento con tanti giochi e passatempi». Due gli eventi per i ragazzi: il concerto di Lorenzo Rinaldi, concorrente di X Factor, e la proiezione del corto ‘Solo una cena’ girato a San Gemini dalla giovane regista ternana, Valeria Muti. Infine ulteriori spettacoli teatrali e proiezioni di film per i più piccoli al teatro comunale, fino ad arrivare al nuovo anno con il concerto di Valter Vincenti e Benedetta Gelati e il concerto della Banda musicale ‘Città di San Gemini’. «Desideriamo ringraziare la parrocchia – chiude Clementella – e tutte le associazioni sangeminesi che hanno collaborato con il Comune, come sempre, con grande impegno e dedizione. La Pro Loco, il Gruppo Presepi, Amici di San Gemini, i commercianti e artigiani, i Rioni Piazza e Rocca, gli Infioratori, Agnese Cascioli, il dottor Tacconi, gli sbandieratori, la banda musicale, il Centro sociale e culturale, la scuola di danza Annabelle Tamburrino, il Motoclub, il gruppo di lettura Koinè, la Croce Rossa e la Protezione civile».