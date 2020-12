Natale ‘luminoso’, Asm risponde presente

Non solo la stella di Miranda. Asm Terni Spa anche quest’anno ha dato il proprio contributo per un Natale più ‘luminoso’ per la città di Terni. Si parte dall’illuminazione della ‘Lancia di luce’ di Arnaldo Pomodoro: «La forma della scultura – spiegano da Asm – rimanda ad un grande albero sulla cui superficie vengono proiettate immagini evocative in video mapping, tutti i giorni a ciclo continuo a partire dall’imbrunire fino alle ore 22 e in orari concordati con l’amministrazione comunale compatibili, con le disposizioni normative in essere nel periodo natalizio».

I contributi

«Gli addobbi delle vie – prosegue l’azienda pubblica di via Capponi – usufruiranno degli allacci gratuiti per collegare le luminarie dal 7 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Via Fratini, piazza Dalmazia, via Roma, via Garibaldi, viale Brin, via Cesare Battisti, borgo Bovio, corso Tacito, viale della Stazione, corso Vecchio, l’albero luminoso in piazza Europa, Babbo Natale luminoso in piazza della Repubblica, accenderanno con sobrietà e bellezza la festa, in ciò dimostrando la solidarietà dell’azienda allo sforzo degli stessi operatori per superare le criticità del momento. Asm Terni Spa ha inoltre sponsorizzato l’albero di Natale del Lions Club Terni Host di fronte alla cattedrale di Terni».