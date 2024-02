Nino Frassica e il gatto Hiro: la vicenda diventa caso politico

di Giovanni Cardarello

Il botta e risposta via tv tra i cittadini di Spoleto e la moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, vive una nuova e forse definitiva puntata. Ricordiamo velocemente i fatti. A settembre, durante la lavorazione delle puntate di ‘Don Matteo 14’, da casa Frassica, in zona piazza Campello a Spoleto, scompare il gatto Hiro. Un gatto a cui la famiglia dell’attore è molto legata e che, vista la rarità della razza – è un Sacro di Birmania – ha anche un discreto valore. Tanto è vero che Frassica e la moglie offrono prima 5 mila e poi 10 mila euro a è in grado di riportarlo a casa o di darne notizie.

La caccia al gatto però non dà i frutti sperati tanto che Barbara Exignotis reagisce in malo modo, accusando i vicini di averlo rubato o quanto meno di averne favorito la fuga. Della vicenda ha dato ampiamento conto nei giorni scorsi il programma di Rete 4 Fuori dal Coro. La spinosa questione, visto il riavvio delle riprese della popolare fiction Rai e vista anche l’imminenza della consegna a Nino Frassica delle chiavi della città di Spoleto, sembrava destinata a tramontare.

In realtà è accaduto l’esatto contrario. Nella puntata di Fuori dal Coro, andata in onda mercoledì 31 gennaio, la Exignotis ha deciso di prendersi il diritto di replica specificando che «non ho lanciato pietre», riferendosi al video, diventato ormai virale, in cui si vede l’alterco tra lei e una vicina di casa e soprattutto che è convinta che il gatto si trovi in una casa di Spoleto, che ne ha le prove e che le mostrerà in tribunale.

La questione, nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso, visto che sono partite denunce e querele, è assurta a caso politico. Caso politico che ha coinvolto il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ispiratore lo scorso 3 novembre della scelta di consegnare a Frassica le chiavi della città del Festival, «in segno di gratitudine per il contributo che la fiction sta dando per la promozione del territorio».

Sisti viene intervistato da Fuori dal Coro e in modo molto elegante svicola sulle domande più spinose, tanto da spingere due consiglieri comunali di opposizione, Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni, a depositare un’interpellanza relativa all’opportunità di procedere alla cerimonia in consiglio comunale, con Frassica ospite d’onore, prevista per il prossimo 20 febbraio.

Da segnalare, in chiusura, come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘, l’entrata in scena nella vicenda della figlia di Barbara Exignotis, Valentina Lubrano. La giovane, tramite il proprio profilo Facebook, ha sgomberato il campo dal fatto che la famiglia non fosse in città: «Siamo in una casa fuori dal centro abitato», sottolineando con nettezza che «noi amiamo Spoleto e non abbiamo mai avuto nessun problema».

