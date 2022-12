Non si ferma all’alt e fugge dalla polizia di Stato con un’auto rubata: arrestato

Si è dato alla fuga per le vie cittadine con un auto rubata insieme al fratello minorenne. La polizia di Stato si è messa al suo inseguimento ed è riuscito a bloccarlo ed arrestarlo: il fatto è accaduto lunedì mattina a Perugia.

Alta velocità

Gli agenti in zona ospedale hanno intercettato un’utilitaria – di cui era stato segnalato il furto qualche giorno fa – che alla vista della pattuglia della Polizia di Stato ha accelerato la marcia. Nonostante l’alt, il 20enne ha proseguito la fuga in periferia creando problemi e pericoli per passanti ed automobilisti. Il passo falso era dietro l’angolo: il giovane ha perso il controllo dei veicolo e gli agenti ne hanno approfittato per bloccare gli occupanti. Sotto il sedile gli operatori hanno trovato documenti, denaro e smartphone appartenenti ad una signora che, qualche momento prima, era stata derubata all’altezza del parcheggio del cimitero di Ponte della Pietra.

L’arresto

Il 20enne è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto dell’automobile: su disposizione del pm è poi stato accompagnato presso la casa circondariale di Perugia-Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. Il fratello minorenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso.