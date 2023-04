Polino: un’auto per aiutare le persone a fare la spesa. «Tra i primi in Italia»

«È una tra le prime iniziative di questo genere in Italia». Esulta e non poco il sindaco di Polino, Remigio Venanzi, nel lanciare una curiosa novità legata al suo territorio: consegnata la nuova vettura di proprietà comunale, acquistata grazie ad un contributo. Costo totalmente coperto e servizio utile per la popolazione.

Spesa e montagna

Il primo cittadino spiega che il progetto «permetterà di utilizzare il mezzo per portare le persone a fare la spesa, in attesa della riapertura del generi alimentari e, anche, per la consegna a domicilio o in montagna». Dopo Pasqua l’amministrazione pubblicherà le linee guida specifiche per l’utilizzo del servizio. Inoltre il sindaco sottolinea che il Comune ha «affidato la progettazione per la realizzazione del nuovo negozio di generi alimentari, che verrà completamente arredato e attrezzato, grazie ad altro contributo ottenuto».